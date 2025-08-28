Depois de Miranda, Afonso implora massagem a Jéssica

No Big Brother Verão, depois da massagem de Miranda, Afonso não hesitou em pedir o mesmo a Jéssica. Entre risos e brincadeiras, o concorrente implorou por uma massagem, tornando o momento descontraído mas também alimentando os ciúmes da repórter.
Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
