Depois de nova discussão com Manuel Rodrigues, Solange Tavares prende Luís Gonçalves na casa de banho

Como polícia do Big Brother 2025, Solange atribuiu multas aos colegas com base nos seus excessos. A Luís foi passada uma multa por "excesso de criatividade", devido à criação de situações consideradas "mirabolantes". Solange acrescentou ainda penalizações por excesso de cobardia, inconveniência e ignorância.

Luís acabou detido, juntamente com Manuel Rodrigues. Na cela, Manuel tentou fazer as pazes com o ex-militar, sugerindo que apertassem as mãos, mas os rivais envolveram-se num novo desentendimento. Perante a situação, Solange foi forçada a intervir, separando os prisioneiros e colocando Luís na solitária.