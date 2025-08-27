Depois de ouvir conversa de Afonso, Jéssica acusa-o no confessionário: «Está demasiado pavão»

No Big Brother Verão, Viriato Quintela e Catarina Miranda aconselham Afonso a falar com Jéssica para a convencer a fazer a Tarefa Semanal, mas Afonso reforça que não quer mesmo jogar com ela. O que eles não sabem, é que Jéssica ouve tudo no quarto e, no confessionário, partilha que o Afonso parece um “pavão”. Já a Miranda partilha com o anfitrião que o Afonso é “um banana” pois, na sua opinião, a Jéssica joga com ele.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
