Depois de testar a força de pernas na tarefa semanal, o Big Brother testa agora a resistência de braços dos concorrentes... e não começa bem

No Big Brother, o anfitrião anuncia que a Tarefa desta semana exigirá força de braços. Os concorrentes decidem apostar 60% do orçamento semanal uma vez que já estão com pouca comida e sentem que há uma grande probabilidade de a prova correr mal. O Diogo, o Dinis e o Manuel Cavaco são os primeiros concorrentes a cumprir a tarefa semanal e rapidamente se apercebem o quão difícil vai ser garantir o sucesso da prova.

Veja também: Luís Gonçalves causa alvoroço ao surgir nu na piscina. Veja as imagens do momento e as reações de choque