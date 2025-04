Depois de uma discussão, Luís Gonçalves fica passado: «Chega quando eu achar que já chega!»

No Big Brother, os concorrentes fizeram uma dinâmica intitulada «O Circo do Big Brother». Cada participante teve de atribuir papéis circenses aos colegas — como palhaço, o leão, o domador, o equilibrista, o cuspidor de fogo e o ilusionista — revelando afinidades, tensões e perceções sobre o jogo. A atividade gerou reações inesperadas, momentos de boa disposição e algumas faíscas, prometendo agitar ainda mais o ambiente dentro da casa mais vigiada do país.

Foi o caso de Luís Gonçalves, que teve discussões com Nuno Brito e Solange Tavares. Depois da dinâmica, o concorrente mostrou-se muito indignado com tudo o que foi dito, ao que Igor Rodriguez: «Não achas que já chega!?»