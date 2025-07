Depois de uma nova conquista, Márcia Soares faz partilha: «Era para ir festejar hoje, mas não vou porque...»

Márcia Soares, ex-concorrente e comentadora do Big Brother, partilhou com os seguidores um momento muito especial: a compra do carro dos seus sonhos. A revelação foi feita através de um vídeo nas stories do Instagram, onde surge visivelmente feliz com esta nova conquista.

«Acabei de comprar um carro. Graças a Deus, amém, obrigada (...) consegui comprar um dos quatro que eu gostava de comprar», contou, acrescentando com entusiasmo: «Agora tenho um carro giro, cheiroso».

Apesar da alegria, Márcia confessou que não ia celebrar: «Era para ir festejar hoje, mas não vou porque estou doente, acho que estou com febre».