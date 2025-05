Depois de uma partida polémica, Manuel Rodrigues tem a oportunidade de se vingar de Micael Miquelino

No Especial do Big Brother, Cláudio Ramos mostrou aos concorrentes imagens de uma forte discussão com Micael Miquelino no centro, depois de uma brincadeira que não foi vista com bons olhos.

Durante o direto, Manuel Rodrigues teve a oportunidade de se vingar de Micael Miquelino, perante todos.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

