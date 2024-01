Há 2h e 16min

No Diário Especial do Big Brother – Desafio Final, Jandira Dias e Iasmim Lira regressam à casa mais vigiada do país. O anfitrião alerta que só tem lugar para uma das duas. A decisão é do público, que deverá decidir nas próximas 24h quem gostaria de ver dentro da casa.