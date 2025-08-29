Desafio secreto do ex-casal deixa Jéssica abatida e levanta suspeitas na casa

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira e Afonso Leitão receberam as suas moedas como recompensa pela missão secreta. Enquanto Jéssica optou por não revelar nada a ninguém, Afonso contou a Catarina Miranda, justificando-se com a desculpa de que tinha outra missão. Mais tarde, Jéssica mostrou-se abatida e recusou jantar, levando Bruna a desconfiar de que algo tinha acontecido.
