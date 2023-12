Desamparada, Márcia chora, enquanto Joana e Francisco Monteiro desabam a rir. Márcia afirma: «No fim, só sobra o André». Veja aqui

Há 24 min

No Big Brother, Márcia Soares emociona-se enquanto agradece a André Lopes todo o apoio que lhe tem dado. Enquanto isso, Joana Sobral e Francisco Monteiro desabam a rir, sendo apanhados de surpresa com o que está a acontecer. Mais tarde, no confessionário, Márcia mostra-se desapontada com a reação dos colegas e afirma, em lágrimas: «No fim, só sobra o André».