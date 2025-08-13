Desaparecimento de tabaco de Viriato acende nova guerra com Catarina «Vou-lhe ensinar como é que se brinca»

No Big Brother Verão, logo pela manhã, Viriato dá pela falta da sua caixa de tabaco e fica irritado. Fábio e Kina sugerem que a mantenha sempre junto de si, enquanto o ator continua a procurá-la. Bruna também se enerva, acusando que estão a sabotar a sua liderança, e exige que Catarina mostre a sua mala para provar que não retirou o tabaco. A repórter recusa e, no confessionário, diz que vai mostrar a Viriato «como é que se brinca». Catarina retira a caixa da mala e esconde-a na despensa. Mais tarde, com a ajuda de Bruna, Viriato recupera o tabaco e os dois planeiam dar a volta ao esquema de Catarina.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

