Descambou! Manuel Cavaco em fúria com Adrielle Peixoto: «És só ridicula!»

Esta manhã, a casa do Big Brother acordou em clima de tensão. Adrielle Peixoto participou numa dinâmica vestida de Baiana, mas o momento rapidamente ganhou contornos inesperados. O ambiente aqueceu esta manhã na casa do Big Brother com um confronto intenso entre Adrielle Peixoto e Carolina Braga. Em causa está o alegado romance entre Carolina e Diogo Bordin, que, segundo Adrielle, não passa de uma estratégia de jogo. Carolina Braga começa por responder: «No que toca ao Diogo não vou perder tempo contigo!». Manuel Cavaco acaba por defender a amiga e entra em confronto ardente com Adrielle Peixoto: «Vale tudo! És só ridícula!».

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

