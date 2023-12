Há 49 min

No Big Brother, Márcia Soares, André Lopes e Francisco Vale têm o habitual almoço dos nomeados, mas desta vez a um sábado e com uma mensagem muito especial do soberano. No entanto, o silêncio que se faz sentir é constrangedor, tanto que Márcia vê-se obrigada a dizer alguma coisa para quebrar o gelo.