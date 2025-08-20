Descubra aqui o que une Kina à família de Mickael Carreira... e que nem o cantor sabia

No Big Brother Verão, durante a despedida de Mickael Carreira após a sua breve visita à casa mais vigiada do País, o cantor diz admirar a "coragem" dos concorrentes por fazerem parte desta experiência. O convidado fala, ainda, do seu mais recente sucesso "Beijo", no qual quis "acabar com preconceitos" que ainda existem. No final, quando é o momento de Kina se despedir do cantor, esta faz uma revelação inédita.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!