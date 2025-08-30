Descubra quem são os nomeados da próxima semana

No Big Brother Verão, o rescaldo das nomeações trouxe revelações surpreendentes sobre as escolhas de cada concorrente. Bruna decidiu salvar Jéssica e Miranda, enquanto Afonso optou por dar a sua proteção a Miranda. Já Miranda retribuiu e salvou Afonso, reforçando a ligação entre ambos. Jéssica escolheu Bruna para livrar da lista e Viriato seguiu a mesma linha, garantindo também a segurança de Bruna. Assim sendo, Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda e Jéssica Vieira estão nomeados.

