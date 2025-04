«Desesperada para aparecer»: Inês Vilhalva e Adrielle Peixoto atacam Lisa Schincariol

No Big Brother, o foco vira agora para Manuel Cavaco e para aquele que é o papel do concorrente no jogo. Carina acha que Manuel Cavaco não se consegue distanciar das pessoas que lhe são mais próximas para lhes dar uma opinião sincera e de jogo. Inês compartilha da opinião de Carina, diz que talvez por o concorrente ser mais ligado ao outro grupo, não consegue chegar perto. Cavaco diz que não precisa que os outros vejam que o faz, não precisa de trazer os conflitos para aqui... no entanto, sabe que tem um papel e um lugar no jogo. Lisa diz que não entende esta imagem que têm sobre Manuel Cavaco pois na sua opinião, o concorrente é mais protagonista que alguns dos protagonistas, nomeadamente Carina e Inês. Inês diz que a concorrente está desesperada para aparecer! Lisa mostra-se incomodada com as palavras de Inês e Adrielle aproveita para intervir, dizendo que a sua entrada, ajudou Lisa a aparecer no jogo.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

VEJA TAMBÉM: Márcia Soares arrasa Dinis Almeida, após a expulsão: «Tens a mente um bocadinho pequena…»