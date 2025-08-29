Desespero sem fim. Veja aqui as palavras dos comentadores em relação a Miranda

No Diário do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró e com os comentadores Adriano Silva Martins, Daniela Santos, Kina e Patrícia, mãe de Jéssica Vieira, as imagens de Catarina Miranda com Afonso Leitão foram analisadas ao detalhe. Em consenso, todos os comentadores tocaram no mesmo ponto: Miranda está desesperada pelo colega. O painel não deixou dúvidas ao considerar que o comportamento da concorrente revela um grade nível de desespero.

