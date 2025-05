Desmascarado: Nuno Brito revela pormenor escondido acerca do jogo de Luís Gonçalves

Durante uma conversa no exterior da casa, Nuno Brito assume ter percebido o jogo de Luís Gonçalves. O concorrente, em conversa com Manuel Rodrigues, assumiu ter percebido a única maneira de Luís ter 'jogo'. Nuno Brito afirmou que Luís é incapaz de ter uma conversa frente a frente, preferindo falar para toda a casa ouvir.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20