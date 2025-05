Destroçada, Solange Tavares desaba em lágrimas por causa de Bruno Savate

Após a atividade, Solange mostra-se triste e silenciosa. Renata chama a atenção de Savate, pedindo-lhe mais calma com a colega. No confessionário, o veterano considera que ninguém confronta a líder e acredita que, se isso acontecesse, Solange teria quebrado mais cedo. A concorrente acaba por desabar nos braços de Carolina e, em lágrimas, revela no confessionário que se sentiu gozada e ridicularizada quando os rapazes a imitaram a coxear.