«Destróis pessoas!» Kina acusa Afonso de ser o verdadeiro problema

No Big Brother Verão, Kina e Afonso voltam a envolver-se num confronto intenso. O ex-militar defende que a colega é subestimada por passar a imagem de que todos gostam dela, mas Kina reage com dureza, acusando-o de ser mentiroso, ingrato e de destruir as pessoas. A discussão sobe de tom e a estilista chama Afonso de cobarde, afirmando que «não presta, não vale nada». Kina termina o ataque garantindo que, se ele repetir com Catarina o que fez com Jéssica, ficará do lado da repórter, porque o problema «não são as mulheres, é ele».

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

