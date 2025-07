Deu para o torto! Liderança de Afonso Leitão gerou caos na casa

Deu para o torto na casa do Big Brother Verão! A liderança de Afonso Leitão desencadeou um verdadeiro caos entre os concorrentes, que começaram a questionar as suas decisões e atitudes. As tensões aumentaram rapidamente, com várias discussões e confrontos a acontecerem em sequência.

Foi noite de gala no Big Brother Verão e a emissão manteve todos colados ao ecrã! Com Maria Botelho Moniz ao comando, a noite trouxe reviravoltas, emoções à flor da pele e surpresas inesperadas. Quatro concorrentes estiveram em risco de abandonar a casa, e coube ao público decidir quem continuaria na competição. No final, a concorrente expulsa foi Ana Catharina, que deixou a casa sob grande emoção.

Veja tudo o que aconteceu aqui.