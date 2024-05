Devido ao acne na adolescência, Gil Teotónio recorda comentários dos professores: «Diziam para eu lavar a cara»

No «Goucha», recebemos Gil Teotónio, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024». O nosso convidado fala-nos das dificuldades que sentiu na adolescência: «Perdi a inocência... e comecei a ver a maldade nas pessoas». O ex-concorrente recorda o facto do acne ter sido motivo para que sentisse críticas em relação a si, nomeadamente vindas dos professores. Muitas vezes, Gil sentiu-se «sozinho contra o mundo» e recorda uma grande perda que sofreu.