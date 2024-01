Devido ao seu físico, Francisco Macau recorda preconceito no mundo da representação

Há 3h e 17min

No «Goucha», Francisco Macau, ator, desportista e ex-concorrente do Big Brother, fala-nos do preconceito que existe em relação ao seu corpo, no mundo da representação. O nosso convidado «queixa-se» do facto de ser chamado para papéis, onde a componente do corpo é uma mais-valia. O ex-concorrente fala-nos, ainda, da sociedade que também é preconceituosa para quem gosta de praticar desporto: «Há um descrédito... não tem tema de conversa, não sabe falar». O ator fala-nos do seu regresso à ficção da TVI, como «braço direito» da personagem de Paulo Pires na nova novela «Cacau».