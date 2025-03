Dia de sol, mas tempestade à vista! Carolina Braga e Manuel Rodrigues enfrentam-se logo pela manhã: «Vais ter de levar comigo»

O ambiente na casa do Big Brother 2025 já começou a aquecer logo pela manhã, com uma discussão intensa entre Carolina e Manuel. O dia parecia promissor, com o sol a brilhar lá fora, mas dentro da casa, a tensão estava no auge por causa das dormidas e do acordar barulhento dos concorrentes.

A nova edição do Big Brother já começou e promete ser histórica, celebrando os 25 anos do reality show em Portugal. Na gala de estreia, apresentada por Cláudio Ramos, foram revelados os 20 concorrentes que vão viver na casa mais vigiada do país, cada um com a sua personalidade, histórias marcantes e estratégias para o jogo