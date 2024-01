Diana e Noélia discutem por causa de Miguel. Diana atira: «Parecia que ela é que era a líder, vi-a mais metediça»

Há 1h e 7min

No Última Hora do Big Brother – Desafio Final, um bifinho com batatas fritas do Miguel gera uma discussão entre a Diana e a Noélia. Indignada, a algarvia intromete-se na decisão do Miguel e a Diana sai em defesa do rapaz. A Noélia defende que existe falta de comunicação entre os membros responsáveis pela cozinha, já a Diana acusa-a de estar a meter-se onde não deve. Quanto ao Miguel, a Noélia, sem rodeios, diz tudo o que pensa do colega que acaba por não ter grande resposta. Já no jardim, o Miguel afirma que a vai nomear este domingo.