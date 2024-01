Diana Lopes: «Aquele Pedro é perigoso... acha que manda, mas vamos ver quem manda»

Há 19 min

No Big Brother Desafio Final, no jardim, a Diana e o Rafael não perdem tempo para analisar os colegas e, sem rodeios, a Diana afirma que vai colocar a Patrícia no sítio tal como vai mostrar ao Pedro quem manda. A concorrente comenta também a relação entre a Bárbara e o Miguel e está convencida de que a colega vem com um objetivo. Admite esperar que o Miguel seja mais esperto que a ex-namorada. O Rafael mostra-se preocupado por estar nomeado com aquele leque referindo-se aos “5 tubarões”.