Há 2h e 26min

No Big Brother - Desafio Final, Diana Lopes justifica-se, chorosa, quando Francisco Monteiro fala da possibilidade de ela ter combinado estratégias de jogo com Miguel Vicente antes de entrar para a casa. Ao ouvir as justificações de Diana, Miguel Vicente, Bárbara Parada e Patrícia Silva não conseguem conter o riso.