Diana Lopes recorda Patrícia Silva da desistência: «Tens de ter calma, podes não aguentar a pressão»

Há 1h e 14min

No Big Brother Desafio Final, os concorrentes do Anexo reúnem-se pela primeira vez com os colegas na Casa para a reunião pós Gala e a tensão não demora a instalar-se. A Diana afirma que preferia que a Bárbara não tivesse entrado acusando-a de se fazer de “santa” e de ter chegado à final graças ao Miguel. A Bárbara desvaloriza a opinião da concorrente e deseja-lhe boa sorte e as duas acabam por se envolver num bate-boca com a Diana a afirmar que a máscara irá cair. Na vez da Patrícia, a concorrente acaba por dizer que não está a gostar da postura da Diana e acusa-a de estar a mudar de jogo. A Diana não se deixa e relembra que a Patrícia desistiu por causa do Miguel.