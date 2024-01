Há 1h e 48min

No Big Brother - Desafio Final, ainda na atividade do semáforo, o Rafael compara o Savate a um “iogurte fora de prazo” e quem se enerva é a Diana que se insurge contra o concorrente. A Diana aconselha o Rafael a não se deixar influenciar para que não se perca no jogo dos outros. No entanto, o Rafael arrasa a Diana com a sua resposta e a concorrente, emocionada, acaba por desistir da atividade.