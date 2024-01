Diana Lopes sobre Francisco Monteiro: «Tenho receio daquilo que possa acontecer daqui para a frente...»

Hoje às 11:33

No «Dois às 10», recebemos Diana Lopes, a sétima concorrente expulsa do «Big Brother - Desafio Final». A nossa convidada comenta a postura de Francisco Monteiro no jogo e diz: «Ele está muito cansado, não está bem, tenho receio daquilo que possa acontecer daqui para a frente, agora com a saída da Márcia...». A ex-concorrente fala dos momentos de tensão entre Zaza e Miguel Vicente.