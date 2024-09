Diana Lopes sobre reencontro com Mafalda Diamond: «Agarrou-se a mim a chorar...»

No Goucha, recebemos Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother e agora comentadora do Secret Story. Cláudio Ramos tece largo elogio à nossa convidada, mas esta confessa ter várias inseguranças. Diana Lopes fala-nos do facto de ter comentado o Dilema, edição na qual Mafalda Diamond era uma das concorrentes. Diana fala-nos da amizade que tem com Mafalda e recorda encontro com a ex-concorrente quando esta saiu do Dilema.