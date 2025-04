Diana Lopes surpreende tudo e todos com opinião polémica sobre os casais da casa

No Extra do Big Brother 2025, os romances continuam a dar que falar — e desta vez foi Diana Lopes quem surpreendeu ao revelar a sua opinião sobre os casais que se estão a formar dentro da casa. A ex-concorrente e agora comentadora do programa deixou bem claro em direto: vê mais verdade entre Nuno Brito e Lisa Shincariol do que na ligação entre Carolina Braga e Diogo Bordin.

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

