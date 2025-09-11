VÍDEO SEGUINTE
Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica

No Big Brother Verão, durante uma dinâmica, Afonso afirma que Viriato «perdeu a noção de tudo», originando um confronto entre os dois. Na mesma atividade, Jéssica comenta que Catarina Miranda poderia respeitar mais os colegas à sua volta. A concorrente responde de imediato: «Se queremos ser respeitados, temos de nos dar ao respeito».

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição. 

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07 
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

  Hoje às 12:06
