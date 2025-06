Dinâmica dá falatório: opinião sobre Luís Gonçalves é unânime e Nuno Brito é um ponto de interrogação para Lisa

No Big Brother, os concorrentes apresentaram as suas árvores genealógicas, depois de o soberano ter proposto um desafio aos seus inquilinos.

Manuel Rodrigues elegeu Luís Gonçalves como o «pai resmungão» e, surpreendentemente, o ex-fuzileiro reagiu com gargalhadas e até percebeu a atribuição.

Apesar das divergências, Lisa Schincariol elegeu Solange Tavares como «avó» pelo seu instinto protetor: «Quando via os outros mal, preocupava-se com as pessoas». Também a concorrente elegeu Luís Gonçalves como «o tio resmungão». A surpresa da árvore de Lisa foi colocar um ponto de interrogação, um coração cheio e um coração partido em... Nuno Brito.

Estes são os concorrentes nomeados desta semana. VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!