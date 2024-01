Dinâmica de Patrícia gera fortes confrontos entre Miguel, Diana e Francisco. Veja todas as imagens!

Há 53 min

No Última Hora do Big Brother – Desafio Final, durante uma atividade de Patrícia Silva, proposta pelo Big Brother, a Diana acusa Francisco Monteiro de se achar o rei da casa e os dois acabam por entrar em picardia. A concorrente argumenta que, em certos momentos, o Francisco, se autointitula como o melhor e isso faz com que menospreze os outros. Mais tarde, o Miguel e o Francisco também protagonizam uma troca de acusações com o jogador de padel a chamar mentiroso ao seu rival.