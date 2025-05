Dinâmica divertida acaba em discussão acesa... entre Luís Gonçalves e Manuel Cavaco: «É bronco, é porta, é palhaço...»

Numa dinâmica divertida do Big Brother, Luís Gonçalves ensinou aos colegas «como abandonar uma discussão com mestria». O facto de ser o ex-fuzileiro - um dos que mais discute dentro da casa - a dar a aula, deixou os colegas a rir. A escolha foi feita por Diogo Bordin, que explicou porque é que decidiu dar ao colega esta função: «Ele já fez isso várias vezes, levanta-se, vai embora e não termina a discussão. De todos os que aqui estão dentro, acho que o Luís é o que melhor sabe fazer isso».

Carolina Braga e Manuel Cavaco quiseram intervir na aula. «É dizer tudo o que quero e sair quando a pessoa falar?», questionou Cavaco. «Não é dizer o que quero, é dizer tudo aquilo que tenho para dizer à pessoa. A pessoa fala, se continuar a massacrar ou a gozar, eu não vou dar crédito a essa pessoa», justificou Luís.

O assunto descambou e Manuel Cavaco e Luís Gonçalves voltaram a falar sobre a última discussão que tiveram, depois de Luís chamar «sensível» a Cavaco, e Cavaco chamar «bronco» a Luís. «Mas se tu te picaste com o que eu disse ali de manhã, isso é problema teu, companheiro», atirou o ex-fuzileiro.

«O Manuel quando é para atacar perde a empatia toda e, depois, chega aqui e chama-me bronco. Basicamente foi aquilo que a Carolina me chamou e agora andamos nisto. É bronco, é porta, é palhaço, é banana, é 'põe os tomates no sítio', encosta a cara à minha cara... mas depois ficam ofendidos porque eu brinco com a situação de lhe chamarem planta. É estas coisas que eu não percebo. Para umas coisas, são sensíveis, para outras não», disse, exaltado, o concorrente de São Martinho do Porto. »Há pessoas que acham que isto é uma brincadeira e quando têm comportamentos menos bons dizem que é jogo, como a Carolina já fez comigo. Que me atacou ali e depois vem para ali oferecer-me maçã. Isto é cinismo puro», acrescentou.

«Eu não sei se partilhar se chama cinismo, mas a maçã que ofereci ao Luís, ofereci a todos», reagiu Carolina Braga. «O Luís pinta as coisas aqui como se ele fosse um coitadinho. Cinismo é o que tu fazes, que estás ali a fazer 'desabafos' que são claramente provocações. Mostra a falsidade que há...», acrescentou Cavaco.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!