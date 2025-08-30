Dinâmica do pódio lança faíscas e gera novas discussões na casa. Veja o momento

No Big Brother Verão, os concorrentes foram desafiados a criar o seu próprio pódio, escolhendo quem consideram ser o justo vencedor e os lugares seguintes. Bruna colocou-se em primeiro lugar, atribuiu o segundo a Viriato e o terceiro a Jéssica, justificando com evolução pessoal e resiliência. Já Viriato escolheu a si próprio para o topo, seguido de Bruna e Jéssica, destacando a autenticidade dos dois e a dificuldade da colega em libertar-se de narrativas alheias. As escolhas geraram reações de Miranda e Afonso, que acusaram afinidades nas opções, e acabaram por dar origem a novos conflitos com Jéssica.

