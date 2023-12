Hoje às 01:10

No Extra do Big Brother, vemos as últimas imagens da semana e comentamos os acontecimentos, com apresentação de Marta Cardoso e comentários de António Bravo, Inês Simões e Helena Isabel. Francisco Monteiro e Márcia Soares envolvem-se numa forte discussão, na sequência de uma dinâmica de jogo e os ânimos exaltam-se.