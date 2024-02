Há 3h e 51min

No Big Brother – Desafio Final, os concorrentes têm de se posicionar consoante se concordam ou se não concordam com as afirmações proferidas pelo anfitrião. As frases foram escritas anteriormente pelos próprios concorrentes acerca dos colegas. Durante a dinâmica, Noélia Pereira critica um comentário feito por Miguel Vicente e chama-o incoerente.