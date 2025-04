Dinis Almeida desaperta biquini de Solange Tavares e deixa-a indignada! Veja as imagens

No Big Brother, Dinis Almeida e Solange Tavares entram nas habituais picardias e o concorrente acaba por desapertar o biquini da colega, deixando-a quase sem cuecas.

Solange ficou indignada com a brincadeira do colega, deixando um clima tenso no ar.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!

