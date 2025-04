No Big Brother, Dinis Almeida e Solange Tavares vivem uma picardia, quando o concorrente vê a colega irritada com alguma coisa. Tenta meter-se com ela, para a picar e animar, mas esta mostra-se irredutível. Será que vão ficar de costas voltadas no jogo?

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!