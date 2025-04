Dinis Almeida em confessionário emotivo com Big Brother: «Eu não via as mulheres desta maneira...»

No Especial desta noite com Maria Botelho Moniz, Diniz Almeida é chamado ao confessionário e tem conversa emotiva com o Big Brother sobre mulheres e a importância do elogio sem segundas intenções.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

