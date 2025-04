Dinis Almeida justifica-se após almoço polémico: «Já se sabe como é que são as conversas dos homens»

Dinis partilha com Luís que ficou triste por terem uma visão dele, diferente do que queria passar. Luís partilha que foi a perspectiva do que está a passar lá para fora e teve de intervir.

O concorrente diz que a mensagem está a passar ao contrario e considera-se uma pessoa feminista. Gosta de tratar bem e de elogiar as pessoas e Luís diz que não há mal nenhum nisso. Dinis partilha que se dá muito bem com pessoas, mas não tem qualquer tipo de intenção. Luís diz que se Dinis sente que está a ser injustiçado, tem de aproveitar para falar para dizer tudo o que sente.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

Veja ainda: As férias de Cristina Ferreira num destino de sonho.