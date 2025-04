No Especial do Big Brother, Solange Tavares acorda de mau humor e mesmo apesar das insistências de Dinis Almeida, isso não parece mudar.

Após ser confrontada com isso por Cláudio Ramos no confessionário, Solange confirma que esteve de facto de mau humor e que Dinis irá deixar de dormir na sua cama, visto que isto apenas aconteceu para facilitar uma dinâmica do grupo.

