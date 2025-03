Dinis Almeida: o artesão de pedra «espírito livre» que vive na própria carrinha

É artesão. Começou numa fábrica de pedra aos 16 anos porque queria ser independente financeiramente. Foi ganhando experiência e especializou-se em trabalhar aquela matéria-prima de forma artística. Para fugir do pó e da sujidade deste trabalho, no verão faz bartending em bares de praia.

Não tem um poiso fixo. Dorme numa carrinha que adaptou para ser a sua casa. Define-se como um ser livre e sonhador, que gosta de expor as suas opiniões. Nest momento stá solteiro, após o término de uma relação longa. Pratica yoga e trail running, de preferência, durante a noite.

É adepto de uma vida saudável, não tem vícios e está dedicado a ser melhor atleta.

