Dinis Almeida ri das palavras de Érica e deixa Solange "em brasa": «Não vou ficar chateada contigo, não tens essa importância»

No Extra do Big Brother, durante a gala Cláudio Ramos questiona Érica Reis sobre a proximidade com Solange Tavares e a concorrentes responde que, apesar de não se darem, não se importa de enfrentar uma ou duas de Solange. Dinis Almeida ri-se de uma expressão usada pela colega, que deixa Solange visivelmente irritada.

Após a gala, Dinis tenta conversar com Solange para perceber se a colega ficou irritada. As palavras de Solange garantem que não, mas o tom e expressões dizem outra coisa...

