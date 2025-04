Dinis e Solange conversam sobre mulheres: «Neste programa as mulheres têm complexos com os corpos»

No Big Brother, Dinis Almeida e Solange Tavares conversam sobre mulheres: «Neste programa as mulheres têm complexos com os corpos». Tudo começou numa conversa acerca de peitos e sutiãs.

Veja ainda o tema do dia: Diogo Bordin abre o coração a Carolina Braga sobre um futuro a dois, mas não recebe as respostas esperadas

O brasileiro quis meter tudo em pratos limpos sobre os sentimentos de ambos, mas Carolina mostrou-se de coração fechado a uma possível relação entre ambos, dado que teve um relacionamento longo que terminou recentemente.

Na casa, Carolina Braga contou aos concorrentes toda a conversa com Diogo Bordin.

Os concorrentes do Big Brother 2025 estão mais próximos do que nunca, no dia de ontem protagonizaram beijos, amassos e momentos de intensa aproximação. Antes do Especial, Solange Tavares interfere no pós banho de Diniz Almeida e tenta tirar-lhe a toalha! Micael Miquelinho também presente na situação acaba em risos.

Depois de uma gala de fortes emoções, onde os concorrentes foram surpreendidos com uma dupla expulsão que eliminou Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa do jogo, Dinis Almeida, Sara Silva, Tomé Cunha e Adrielle Peixoto ficaram nomeados para domingo e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025, de hoje dia 10 de Abril, e que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

DINIS ALMEIDA - 761 20 20 04

SARA SILVA - 761 20 20 16

TOMÉ CUNHA - 761 20 20 19

ADRIELLE PEIXOTO - 761 20 20 21