Diogo Alexandre faz procedimento estético e mostra tudo

Diogo Alexandre, o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, recorreu às redes sociais para mostrar as imagens de um transplante capilar a que foi submetido e alertou que os mais sensíveis poderiam ficar impressionados. 

  • Big Brother
  • Há 3h e 31min
