Diogo Alexandre, o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, recorreu às redes sociais para mostrar as imagens de um transplante capilar a que foi submetido e alertou que os mais sensíveis poderiam ficar impressionados.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Diogo Alexandre faz procedimento estético e mostra tudo
- Big Brother
- Há 3h e 31min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
00:13
Diogo Alexandre faz procedimento estético e mostra tudo
Há 3h e 31min
01:56
Catarina Miranda sobre Viriato Quintela: «Mais duas semanas e ele era expulso»
Há 57 min
01:22
Clima aquece: Catarina Miranda e Afonso Leitão trocam mimos e beijos na cozinha
Há 59 min
02:52
Viriato e Afonso continuam aos gritos um com o outro: «Queres vir ameaçar outra vez a malta?»
Há 1h e 9min
02:55
Tenso! Bruna em bate-boca com Afonso e Miranda: «Estão a mostrar o que têm sido»
Há 1h e 15min
02:09
Afonso no limite com Viriato? «Estás-me a fazer peito de galinha outra vez, não te estiques»
Há 1h e 47min
02:08
«Sai da frente!»: Viriato vai na direção de Afonso e este atira: «Onde é que vais lançado?»
Há 1h e 49min
02:17
Viriato ‘explode’ e dispara contra Afonso: «Criançola, põe-te a andar, és um zerinho (…) intratável, imprestável»
Há 1h e 50min
02:05
«Que paciência»: Jéssica e Bruna revoltadas. E não é com quem está a pensar
Há 2h e 3min
01:09
De sorriso no rosto, Jéssica desabafa: «É tão bom quando amas alguém e essa pessoa também te ama»
Há 2h e 26min
04:27
Amigos desentendem-se? Jéssica e Viriato em bate-boca matinal: «O teu tico e o teco param»
Há 2h e 38min
01:55
Viriato prepara-se para criticar Miranda, mas Jéssica interrompe-o: «Não digas o que vais dizer!»
Há 3h e 3min
01:08
Bruna acorda ‘com os pés de fora’? Concorrente não cala revolta ao levantar. Veja porquê
Há 3h e 13min
02:45
Viriato fala sozinho sobre os «parasitas»: «A ver se isto não fica um circo de horrores até ao final»
Há 3h e 26min
03:22
Afonso dá «beijoca» de boa noite a Miranda e ela surpreende com pergunta: «Estás a pensar ser pai?»
Hoje às 01:56
04:22
Aos gritos, Bruna perde as estribeiras com Afonso e sai da mesa. Mas não é a única...
Hoje às 01:27
05:18
Acusações fortes! Viriato ‘passa-se’ com Afonso e deixa-o incrédulo: «Homens podres como tu…»
Hoje às 01:09
03:33
Alta tensão: Todas as imagens do confronto aceso entre Jéssica e Afonso, que ninguém esperava!
Hoje às 00:41
07:09
Adriano Silva Martins ‘sem papas na língua’: «Sempre que a Bruna lidera é uma desgraça tremenda»
Hoje às 00:31
02:41
Concorrentes recebem compras da semana e o que vai ver é inédito e surpreendente
Hoje às 00:17
05:28
Adriano Silva Martins elogia Catarina Miranda e Afonso Leitão? «Foram altamente coerentes»
Hoje às 00:07
03:44
Catarina 'usa' Jéssica para atacar Afonso: «hás-de ter filhos e ela é uma prioridade»
Ontem às 22:52
01:21
«Como é que uma pessoa que tu não gostas é uma fragilidade?»: Miranda com ciúmes de Jéssica
Ontem às 22:47
02:06
Bruna recorda laço especial no Big Brother Verão
Ontem às 22:29
02:55
Inédito. Afonso centra o seu discurso em Catarina Miranda e a concorrente fica derretida
Ontem às 22:29
01:32
Jéssica Vieira garante que ainda vão ouvir falar muito de um nome. Saiba qual é
Ontem às 22:25
02:18
Catarina Miranda não esquece Daniela Ventura na reta final: «Cobra cuspideira»
Ontem às 22:24
05:41
Fragilidade ou estratégia? Maria Botelho Moniz confronta Afonso e Jéssica
Ontem às 22:18
03:32
Amor ou ódio? Ex-namorados lançam farpas entre si
Ontem às 22:08
09:36
Caos. «Parasitas»: CALE em ataque cerrado a Viriato
Ontem às 22:06
01:02
Kina não poupa nas críticas aos CALE: «A preocupação deles é levar todos ao último limite»
Ontem às 19:54
04:38
Miranda e Afonso 'gozam' com os colegas por terem perdido a prova semanal: «Engasga-te»
Ontem às 19:50
05:06
O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»
Ontem às 19:38
06:31
Miranda ouve o que não gosta atrás da porta e invade o quarto: «Andas com o pito aos saltos?»
Ontem às 19:27
03:48
«Se ele volta a falar da minha família, eu vou falar...»: Afonso ameaça Viriato
Ontem às 19:14
05:08
«És um sem caráter que persegue mulheres»: Viriato e Afonso discutem e 'puxam' as famílias
Ontem às 18:50
05:59
Viriato ataca Miranda e esta faz dura retaliação: «É uma pessoa mentirosa»
Ontem às 18:39
05:14
Caos instala-se por causa de... uvas! Afonso e Miranda 'perseguem' Bruna: «Parasitas»
Ontem às 18:30
02:37
Uma queda espalhafatosa e duas desqualificações: prova dos objetos escondidos traz polémica à casa
Ontem às 18:17
01:33
Inês Morais dá recado a Afonso: «É bem-feito por andar na asa de uma concorrente, vai morrer na praia»
Ontem às 18:06
04:04
Miranda e Afonso sabotam o 'polvo humano' e a casa explode: «Só se lembram para o que convém»
Ontem às 18:01
02:33
Concorrentes aguardavam recompensa, mas recebem algo insólito
Ontem às 16:16
03:03
Prova falhada. Afonso não perde tempo «Pessoal ainda há pipocas»
Ontem às 16:01
04:44
Desentendimento à vista: Bruna e Afonso de costas voltadas
Ontem às 16:00
03:55
Afonso cansado de Miranda? «A tua postura é sempre a mesma»
Ontem às 15:30
02:03
Jéssica Vieira surpreende ao revelar que levou um pertence de Marcia Soares para dentro da casa
Ontem às 14:22
03:15
Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»
Ontem às 14:06
06:11
Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados
Ontem às 14:00
01:56
Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado
Ontem às 13:24
02:40
Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»"
Ontem às 13:08
03:31
Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão
Ontem às 12:58
02:18
Sem ‘papas na língua’: Catarina Miranda revela quem não merece chegar à final
Ontem às 12:53
02:51
Bruna revela sonho que vai além da música
Ontem às 12:05
07:54
Carina Frias recorda combate aos incêndios: «As pessoas dormiam na serra, caso voltasse a reacender»
Ontem às 11:58
09:53
Tiago Rodrigues viu arder a quinta da família nos incêndios de agosto. A poucos metros das chamas, foi assim que se salvou
Ontem às 11:51
05:23
Jéssica Vieira abre o coração e partilha sonho que envolve a mãe
Ontem às 11:43
02:54
Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras
Ontem às 11:34
03:26
Ex-concorrentes do Big Brother recordam pânico e horror durante os incêndios de agosto
Ontem às 11:33
04:05
Manhã de revelações fortes: Catarina Miranda e Afonso Leitão têm um sonho em comum
Ontem às 11:23
01:05
Catarina Miranda não esconde sentimentos e atira a Afonso Leitão: «Vais ter saudades minhas»
Ontem às 11:10
05:35
Ataque de ciúmes? Catarina Miranda chama Afonso Leitão e gera discussão
Ontem às 10:12