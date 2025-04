Diogo Alexandre surpreende fãs com grande novidade. Saiba aqui

Diogo Alexandre, o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, recorreu às redes sociais para partilhar uma grande novidade com os fãs e seguidores: «Finalmente, posso partilhar que, sim, vou lançar um livro», revelou o ex-concorrente. «É algo que me pediram bastante, pelas mensagens privadas. Vai ser mais focado na minha infância, coisas que acabei por não partilhar no programa, fui só deixando umas pontas soltas», acrescentou o jovem de 31 anos num vídeo partilhado nas stories do Instagram.