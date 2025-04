Diogo Bordin "abre os olhos" a Solange Tavares sobre Dinis Almeida? Assista à inesperada conversa

No Big Brother, no Alpendre, Diogo Bordin questiona Solange Tavares se tem alguma intenção com Dinis Almeida, argumentando que a vê sempre mais atrás do colega, do que ele dela. A açoriana refere que não, mostrando-se nervosa, já que não é essa a impressão que quer passar. Contudo, Diogo afirma que quando os dois colegas estão sozinhos, Dinis pode mostrar um afeto diferente, que não mostra à frente dos outros. O brasileiro pede ainda desculpa pela observação, mas Solange agradece: «finalmente percebo os comentários de apaixonada» - acrescentando que vai mudar a sua postura.

No seguimento da conversa, Diogo dá o exemplo da sua relação com Carolina, contando que após conversar com a colega percebeu que ele estava «aberto» a algo e ela não, ao contrário do que ele pensava

Finalmente, Diogo regressa ao assunto ‘Dinis’, considerando que a colega não está a ser tratada como devia. O brasileiro aconselha Solange a não se esquecer do seu propósito ali dentro.

